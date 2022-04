Manchester United au cœur de l'hésitation quant au choix de son prochain entraîneur

Les Red Devils ont Erik ten Hag en ligne de mire, mais la situation n'est pas aussi simple en interne.

Erik ten Hag quittera-t-il l'Ajax pour aller à Manchester United ? La rumeur prend de plus en plus d'ampleur mais ce qui est sûr c'est que son arrivée pose déjà question.

Selon plusieurs médias anglais, ten Hag est le grand favori pour prendre la relève de Ralf Rangnick à Old Trafford à la fin de la saison. Le Néerlandais a déjà passé un entretien pour le poste et il semble qu'il ait fait une impression positive auprès des dirigeants du club.

Néanmoins, et comme nous l'apprend le Manchester Evening, le nom de ten Hag ne ferait pas l'unanimité dans le vestiaire mancunien. Certains joueurs considéreraient que le coach de 52 ans n'est pas une option satisfaisante, tandis que d'autres seraient enthousiastes à l'idée d'être entraînés sous ses ordres.

Le journal ajoute que Mauricio Pochettino, en raison de son expérience de la Premier League, serait un profil populaire au sein du vestiaire. Luis Enrique et Julen Lopetegui figurent également sur la liste des candidats retenus par United.

Néanmoins, et cela pourrait peser énormément dans la balance, ten Hag ne coûterait que 1,7 million de livres sterling - soit plus de 2 millions d'euros - pour le libérer de son contrat avec l'Ajax cet été, un an avant son expiration.