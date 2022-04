Il reste encore du chemin à Manchester City et Pep Guardiola : "Réfléchir à comment mieux attaquer"

Les Citizens ont remporté le match aller 1-0 face à l'Atletico en Ligue des Champions. Tout pourrait se jouer lors du match retour.

Ce mardi en Ligue des Champions, Manchester City a bien failli tomber dans le piège d'un Atletico Madrid ultra-regroupé et défensif (1-0). Les Mancuniens s'en sont remis à un Kevin De Bruyne des grands soirs, buteur à la 70e minute.

Questionné en conférence de presse, dans des propos repris par Ouest France, le coach de City Pep Guardiola a analysé où se trouvera l'une des clés pour le match retour : les performances offensives de ses hommes.

"C’était difficile de trouver des espaces. On a été patient, mais on n’a pas attaqué au bon rythme. Heureusement on a marqué. C’est un bon résultat, on aurait pu marquer un deuxième but mais 1-0 ou 2-0, ça ne change pas grand-chose avant d’aller à Madrid. Je ne sais pas quoi attendre d’eux au retour. Ils seront peut-être un peu plus haut, combineront davantage. Mais si le début de match tourne en leur faveur, peut-être qu’ils reviendront à leur jeu bas. Je dois surtout réfléchir à ce qu’on peut faire pour mieux attaquer."