Le Bayern proche de signer deux pépites de l'Ajax Amsterdam

Comme depuis de nombreuses années, l'Ajax Amsterdam réalise une très belle saison. Les Ajacides sont en tête du championnat néerlandais avec quatre points d'avance sur le PSV Eindhoven et se sont qualifiés pour la finale de la Coupe des Pays-Bas lors de laquelle ils rencontreront le club d'Eindhoven le 17 avril prochain. Le seul point négatif de la saison de l'Ajax Amsterdam demeure l'élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Benfica. Quoi qu'il en soit, l'Ajax Amsterdam dispose d'un effectif et de pépites qui font envier de nombreux clubs européens, dont le Bayern Munich. Et selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le club Bavarois serait très intéressé par le latéral droit Noussair Mazraoui ainsi que par le milieu de terrain Ryan Gravenberch. Le club du Bayern Munich aurait d'ailleurs eu une réunion à ce sujet avec Mino Raiola, le très sulfureux agent des deux joueurs. Affaire à suivre donc, mais les Bavarois pourraient bien faire leurs emplettes du côté d'Amsterdam durant ce mercato estival.

Bayern board had a direct meeting today in Monaco with Mino Raiola. Bayern are closing on both Ryan Gravenberch and Noussair Mazraoui as new signings for next season 🔴🇩🇪 #FCBayern



Final details to be discussed in the coming days but both players are really close to join Bayern. pic.twitter.com/KdbajOmXbT