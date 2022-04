Vincent Kompany se moque de la pression : "Mes joueurs savent déjà comment la gérer"

L'anniversaire de Vincent Kompany est dimanche, le jour où Anderlecht jouera - pour l'instant - son match le plus important de la saison. Une victoire serait un joli cadeau de la part de ses joueurs.

Pas une trace de stress chez Kompany. Avec un haussement d'épaules, il a répondu à la question "et si les choses tournaient mal ?", "(rires) Et si... ? J'ai eu tellement de questions dans ma vie qui ont commencé avec ça. Et si tu n'allais pas à la Coupe du Monde à cause de ta blessure ? Et s'ils achetaient ce joueur de 70 millions et tu ne joues plus? Là, je ne m'en fais vraiment pas. Nous nous préparons pour la meilleure version de Courtrai. Nous avons déjà joué deux fois contre eux. Nous savons ce que cette équipe peut faire."

Le groupe de joueurs semble également avoir adopté cette attitude. "Je pense que l'expérience dans le groupe est identique aux autres compétitions. J'ai le plus confiance en cela : pas de réactions trop émotionnelles. Je dis depuis le premier jour d'être cohérent. Nous avons eu moins de moments, et il faut être mentalement cohérent. Tôt ou tard, tu seras récompensé pour cette attitude. Ils savent ça depuis très, très longtemps, comment gérer ces situations. Après tout, mon discours est le même depuis le début de la saison."

Kompany ne veut regarder que sa propre équipe. "Je me fiche de la façon dont Courtrai vit cela. Nous ne suivrons pas non plus le résultat de Gand. Regardez la semaine dernière et comment ça tourne dans les dernières minutes. Si vous commencez ensuite à calculer, ça tourne mal. Nous avons tout entre nos mains, maintenant nous devons faire notre travail."

Mais pour le club, les Playoffs 1 seraient déjà un fameux coup de pouce. "Il était crucial pour la saison que six équipes soient dans les quatre premières places, puis l'Union est soudainement arrivée. Bien méritée. Mais cela a rendu encore plus difficile d'être là."

Kompany aura 36 ans dimanche, une victoire serait déjà un beau cadeau de la part de ses joueurs. "Je n'y pense pas. Rien ne doit se passer avant ou après, je veux juste gagner. En tant qu'entraîneur, vous devez tout absorber. J'ai du temps pour mon travail ici et pour ma famille. Je n'ai pas de temps pour le repos. Donc absolument pas concerné par ça."