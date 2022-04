🎥 La chance du champion: Ce gardien de Série C donne la victoire à son équipe

Modena, le leader de Série C, s'est imposé hier dans le temps additionnel grâce à un but sensationnel de son gardien.

On parle parfois de chance du champion: on peut dire qu'elle a frappé le club de Modena hier soir, en troisième division italienne. Le leader, qui compte quatre points d'avance sur Reggiana, était accroché sur sa pelouse face à Imolese, l'avant-dernier du championnat. Les locaux ouvrent le score, mais Imolese remet les deux équipes à égalité à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Riccardo Gagno, le gardien de Modena, veut alors dégager le plus vite et le plus loin possible. Aussi loin que son ballon...trompe le gardien adverse et termine sa course au fond des filets. La scène provoque l'hystérie du public et des joueurs de Modena, qui font donc un pas supplémentaire vers la Série B.