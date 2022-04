Le Genoa d'Alexander Blessin balayé par la Lazio Rome

Des énormes largesses défensives ont permis aux hommes de Maurizio Sarri de s'imposer largement sur la pelouse du Genoa (1-4), grâce notamment à un triplé de Ciro Immobile.

Alexander Blessin vient de connaître sa première défaite depuis son arrivée sur le banc du Genoa. Son équipe a été littéralement balayée sur sa pelouse face à la Lazio Rome, 1-4. À la demi-heure de jeu, c'est l'ancien joueur de Courtrai et d'Ostende Adam Marusic qui a ouvert le score après un magnifique solo rendu possible par la largesse de la défense du Genoa. En toute fin de première période, Ciro Immobile double la mise et scelle déjà presque l'issue de la rencontre. En seconde période, Ciro Immobile inscrit son second but de l'après-midi peu après l'heure de jeu. À un quart d'heure du terme, la Lazio profite d'une perte de balle aux abords de la surface pour inscrire un quatrième but, le troisième de l'attaquant italien. Les hommes de Maurizio Sarri dépassent l'AS Rome et prennent la cinquième place du classement. Grâce à ses 22, 23 et 24e buts, Ciro Immobile reprend la tête du classement des buteurs de Série A, avec deux longueurs d'avance sur Dusan Vlahovic.