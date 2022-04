Le Barça sur un défenseur d'Arsenal

L'ancien défenseur de Lille s'est imposé au sein de la défense centrale des Gunners.

Selon les informations du média Sport, le FC Barcelone serait à la recherche d'un défenseur central, de préférence un gaucher. Les Blaugranas auraient alors jeté leur dévolu sur l'arrière brésilien de 24 ans, Gabriel.

Arrivé à Londres depuis Lille à l'été 2020, il a disputé 62 matchs avec Arsenal, avec qui il est progressivement devenu un taulier.

Les dirigeants catalans et londoniens auraient déjà commencé à discuter mais aucun accord n'aurait été trouvé pour le moment. Un échange entre le Brésilien et un joueur du Barça serait envisagé, afin de convenir aux difficultés financières du club Culé. Arsenal serait alors intéressé par Memphis Depay, Riqui Puig et Neto.

Gabriel est sous contrat jusqu'en 2025 avec les Gunners.