Rudi Garcia devrait apprécier : un Diable Rouge en passe de rejoindre un très grand club

Koni De Winter devra patienter, l'Inter est très intéressé par le Diable Rouge. Le problème ? Le finaliste de la dernière édition de Ligue des champions doit d'abord vendre quelques joueurs.

L'Inter est convaincu des qualités de Koni De Winter, mais doit d’abord vendre des joueurs avant de pouvoir passer à l’action. Gênes demanderait environ 25 millions d’euros pour De Winter, bonus compris.

Des joueurs comme Francesco Acerbi, Benjamin Pavard ou Yann Bisseck pourraient partir pour libérer de la place et alléger la masse salariale.

L’Inter et De Winter auraient conclu un accord verbal pour un contrat de plusieurs saisons. Le Diable Rouge devrait jouer un rôle important dans le projet du club, qui souhaite rajeunir sa défense. De Winter préférerait l’Inter à d’autres options (Premier League).

Tottenham Hotspur s’était aussi penché sur le défenseur belge, mais De Winter trouvait le projet en Serie A plus attractif. À Milan, il s’imagine avoir plus d’opportunités de jouer et de briller sur la plus grande scène européenne.

La saison dernière, De Winter s’est imposé à Gênes. Titulaire en défense, il a brillé par sa puissance, sa sérénité et son placement. Des qualités qui ont convaincu Rudi Garcia.