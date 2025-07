Un départ surprenant... ou pas ? Pourquoi Anthony Moris privilégie un gros contrat à la Champions League avec l'Union

C'est presque fait : Anthony Moris va quitter l'Union Saint-Gilloise pour l'Arabie Saoudite, un départ qui attristera énormément de supporters. Qui surprendra, aussi, et pourtant, il s'explique par tous un tas de raisons.

Anthony Moris ne verra donc pas la Ligue des Champions avec l'Union Saint-Gilloise. Ce n'est pas encore officiel, mais il faudrait un sacré retournement de situation pour que le portier de l'USG ne rejoigne pas l'Arabie Saoudite, où un contrat de deux ans avec une troisième saison en option l'attend.

Moris va signer en faveur du club d'Al-Khaleej, pas un géant du football saoudien puisque le gardien international luxembourgeois en sera peut-être bien le plus grand nom à son arrivée. La plus grosse recrue de l'histoire d'Al-Khaleej est un certain Khaled Narey, arrivé en 2023 du PAOK Salonique pour 2 millions d'euros (et parti entre temps).

Combien gagnera Moris en Arabie Saoudite ?

Mais même si Al-Khaleej est un club modeste à l'échelle saoudienne, Anthony Moris pourra y... décupler son salaire. Dans n'importe quel domaine, une telle offre est de l'ordre de celles qu'on ne "peut pas refuser". Si l'Union avait comme politique de gonfler les salaires de ses cadres pour les convaincre de rester, peut-être Moris aurait-il prolongé son bail au Parc Duden, mais on le sait : ce n'est pas dans les habitudes du club. Surtout pas pour un joueur de 35 ans, quel que soit son statut au sein du vestiaire.

Moris n'a pas gagné des millions durant sa carrière, et à son âge, c'est probablement le dernier train en partance pour le Golfe qui s'apprête à partir. Un train auquel il ne croyait peut-être même déjà plus, mais une saison XXL et un titre de champion lui auront offert cette ultime opportunité.

Pour un joueur qui n'a de cesse de répéter que la priorité pour lui est sa famille, et qui ne cache pas avoir changé de vision du monde au fil d'années difficiles avant d'atteindre le sommet, difficile de refuser un tel transfert. Nul doute que l'idée de manquer la Ligue des Champions avec "son" Union lui fait de la peine : en marge des rencontres de l'équipe nationale du Luxembourg, il avait déclaré : "Dans mon esprit, tu es légitime à te dire footballeur quand tu as joué la Champions League".

Moris a tout gagné avec l'USG

Mais Anthony Moris avait aussi préparé le terrain en estimant, lors d'une autre interview, que le fait d'avoir gagné le championnat avec l'Union et donc s'être qualifié pour la Ligue des Champions était, dans sa tête, déjà une preuve qu'il était un gardien digne de ce niveau. L'Europe, il l'a vécue, et il y a aussi vécu de beaux moments.

Surtout, il reçoit une opportunité rare dans une carrière : celle de s'en aller par la plus grande porte possible, sur un titre de champion de Belgique. Un an plus tôt, il y aurait certainement eu un goût d'inachevé ; cette fois, Moris a tout gagné avec l'Union. Et contrairement à la saison précédente, il reste sur une saison très réussie. Les tristes exemples de Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, qui ont disputé la fameuse "saison de trop" et s'en sont allés sur des déceptions, sont encore dans la tête de tout le monde...