Lukas Willen a signé son premier contrat professionnel à Zulte : "Un rêve d'enfance devenu réalité"

Le jeune joueur de 18 ans s'est engagé avec les A jusqu'en 2024.

La nouvelle vient d'Het Laatste Nieuws : Lukas Willen a signé son premier contrat professionnel avec Zulte-Waregem. Arrivé l'été dernier des jeunes du Club de Bruges, le défenseur central a signé chez les A jusqu'en 2024.

L'international belge U17 (1 sélection, 1 but) s'est exprimé à ce sujet au média : "C'est un rêve d'enfance devenu réalité pour moi. Je n'aurais probablement pas pu faire ça au Club de Bruges, alors j'ai choisi Zulte Waregem pour me montrer davantage. J'y suis certainement parvenu cette saison. Après seulement deux mois avec les Espoirs, j'ai été autorisé à m'entraîner avec l'équipe A. Je pense que j'ai aussi été sélectionné sept fois cette saison."

"Mon rêve est peut-être devenu réalité maintenant, mais bien sûr, mon plan est de continuer à grandir dans le sport. J'ai le sentiment ici à l'Essevee que les gens croient beaucoup en moi et veulent aussi s'investir dans la jeunesse. Grandir signifie bien sûr pouvoir faire des minutes en équipe première. Je ne ressens pas de stress. J'ai encore le temps de me développer. Juste en m'entraînant avec les grands cette saison, j'ai pu faire des pas en avant. A Bruges, je me suis toujours entraîné avec des gens de mon âge. Cette différence peut être ressentie de plusieurs façons."