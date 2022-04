Gerard Moreno savoure et répond à la pique de Julian Nagelsmann

Villarreal s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions grâce au nul décroché sur la pelouse du Bayern Munich (1-1).

Du côté de Villarreal, on n'avait visiblement pas oublié les déclarations de l'entraîneur bavarois Julian Nagelsmann en conférence de veille de match. "Nous avons fait beaucoup d'erreurs à l'aller. Ils en ont fait une : nous laisser en vie. Et nous devons les punir pour ça", avait lancé le coach bavarois.

Heureux de la qualification en demi-finale de la Ligue des champions, Gerard Moreno (30 ans) en a profité pour envoyer une pique au Bayern. "À l'aller, nous avons fait un très bon match à la maison. Nous avons commis l'erreur de ne pas les tuer, mais ces commentaires nous ont servi de motivation. Ils ont commis l'erreur de ne pas nous tuer et nous avons pu marquer le but de la qualification. Ce que cette équipe a fait est très grand. Nous sommes à la hauteur des meilleurs d'Europe. Quels qu'ils soient. En football, c'est très difficile de gagner et nous sommes heureux de cette qualification", a lancé l'attaquant espagnol.