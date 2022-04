Oliver Kahn recadre la presse espagnole: "C'est à qui sortira l'info la plus absurde"

Le Polonais n'aura plus qu'un an de contrat en juin prochain, et est sur les tablettes du FC Barcelone.

En fin de contrat en juin 2023, Robert Lewandowski (33 ans, 41 matchs et 47 buts toutes compétitions cette saison) est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. Après le nul contre Villarreal (1-1), mardi en Ligue des Champions, le président du Bayern Munich, Oliver Kahn, s'est amusé des rumeurs au sujet de l'attaquant polonais. "J'a répété à de nombreuses reprises que nous avions un contrat qui court jusqu'en 2023 avec Robert Lewandowski. Nous ne sommes pas fous et nous ne parlons pas du transfert d'un joueur qui marque plus de 40 buts par saison", a reconnu le dirigeant allemand pour Prime Vidéo. Avant de répondre aux médias catalans. "Apparemment, il y a une compétition là-bas sur qui sortira la plus grande histoire absurde sur Robert Lewandowski." Autant dire que le club bavarois n'est pas prêt à laisser partir son goleador.