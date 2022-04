Décès de Diego Maradona : les soignants pourraient être poursuivis pour négligence

Les procureurs chargés d'enquêter sur le décès de Diego Maradona en novembre 2020 ont demandé à ce que le personnel soignant soit poursuivi pour négligence.

Ce mercredi, le parquet en charge du dossier a en effet introduit une demande de poursuites pour négligence à l'encontre des soignants chargés de s'occuper de la santé de Diego Maradona. En cause, des "omissions" et de mauvaises manipulations effectuées par les 8 personnes s'occupant du Pibe de Oro au quotidien, qui ont placé Maradona dans une "situation d'impuissance", cite l'agence de presse Telam.

Les accusés auraient été à la base d'une hospitalisation à domicile "imprudente" et "incapacitante" pour Diego Maradona, qui aurait été à la base de la dégradation de sa santé jusqu'à son décès le 25 novembre 2020 lors de sa convalescence suite à une opération. Le neurochirurgien et médecin de famille Leopoldo Luque, la psychiatre Agustina Cosachov,, le psychologue Carlo Diaz, la coordinatrice médicale Nancy Forlini et le coordinateur infirmier Mariano Perroni, les infirmiers Ricardo Almirón et Dahiana Madrid, et le médecin clinicien Pedro Pablo Di Spagna sont accusés d'"homicide simple avec dol éventuel" pour lesquels ils risquent de 8 à 25 ans de prison.