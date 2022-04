Dupraz veut oublier les "Six uppercuts dans la gueule"

La semaine a été compliquée pour Saint-Etienne et Pascal Dupraz.

Balayé à Lorient (6-2), vendredi dernier, Saint-Étienne accueille Brest, samedi, lors de la 32e journée de Ligue 1. Touché après la déroute chez les Merlus, l'entraîneur du club stéphanois, Pascal Dupraz, espère rebondir au plus vite.

"Perdre contre un concurrent direct, dans une opération maintien, ça fait partie des risques. Vous n’êtes pas surpris de savoir que les défaites existent. C’est l’ampleur du score qui surprend. C’est comme si on avait pris six uppercuts dans la gueule", a lâché le technicien vert en conférence de presse.

"Je reste dans ce qui me caractérise depuis que je suis gamin, à savoir un optimisme que certains qualifieront de béat mais pour ma part il s’agit d’un optimisme plus que réaliste. Le salut du club passera par sa solidité défensive. On avait bien rectifié, puis on s’est handicapé. La différence de buts générale comptera certainement", a rajouté Dupraz, alors que l'ASSE, 18e, est virtuellement barragiste.