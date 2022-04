Kevin Trapp et le fantôme de la Remontada : "J'essaie d'oublier, mais je m'en souviens toujours"

Le gardien allemand joue ce soir un match crucial face au FC Barcelone, club qui lui avait infligé une remontée légendaire à l'époque où il jouait au PSG.

L'Eintracht Francfort a encore des chances de sortir le Barça de l'Europa League. Les coéquipiers de Kevin Trapp ont en tout cas fait plus que de la figuration à l'aller et peuvent espérer rallier les demi-finales. Mais attention, le Camp Nou a déjà vécu des soirées historiques au scénario imprévisible. Ce fut le cas lorsque le gardien de 31 ans évoluait au PSG, et que les Catalans avaient remonté un score de 4-0, pour infliger une correction mémorable aux Parisiens (6-1).

Questionné quant à cet épisode qui en a traumatisé plus d'un, Trapp ne semble pas avoir effacé les souvenirs de cette soirée de sa mémoire. "À Paris, j'ai passé trois années merveilleuses. Il n'y a qu'un match dont j'essaie de ne pas me souvenir, celui du Camp Nou avec le PSG" s'est-il rappelé en conférence de presse, dans des propos relayés par So Foot. "Le problème, c'est que tout le monde me raconte la même chose. J'essaie d'oublier depuis plusieurs années, mais je m'en souviens toujours."

Mais pour lui, "ce qui s'est passé il y a cinq ans est passé. C'est un défi de jouer ici. On va souffrir, mais je pense qu'on peut gagner."

L'Allemand est concentré sur le match de ce soir, et sent que lui et ses coéquipiers peuvent créer la surprise. " Barcelone sait qu'il ne faut pas nous sous-estimer. Pas seulement depuis la semaine dernière, mais parce que nous avons prouvé à plusieurs reprises dans le passé que nous pouvions tenir tête à de grandes équipes à l'extérieur."