Marco Weymans (ex-Beerschot et PSV) : "J'aimerais de nouveau évoluer en Belgique"

Libre de tout contrat depuis cet hiver, le Belge âgé de 24 ans a hâte de relever un nouveau défi, et n'est pas contre un retour en Belgique.

Libre de tout contrat, Marco Weymans a déjà bien voyagé à seulement 24 ans. Formé au Beerschot, il avait rejoint le centre de formation du PSV Eindhoven en 2012. "Cela m'a apporté beaucoup de faire ma formation aux Pays-Bas, il y avait Danjuma avec moi par exemple. J'ai eu des entraîneurs incroyables comme Van Bommel et Van Nistelrooy. Mais, j'avoue que j'étais fort têtu quand j'étais plus jeune. Par exemple, Van Bommel disait que je pouvais devenir un bon back gauche, et que si je restais ici à progresser, j'allais ensuite rejoindre l'équipe première. Moi qui évoluais alors au poste de milieu gauche et qui étais repris chez les Diablotins, j'ai vu ça comme une critique et je l'ai mal pris. Je n'étais pas assez matûre pour comprendre. Et finalement, il avait raison car je joue à ce poste désormais depuis cinq ans", nous confie le natif d'Anvers.

"Je n'avais que 19 ans quand je suis revenu en Belgique"

Trois ans plus tard, il intégrait les U23 de Cardiff City puis faisait son retour en Belgique à Tubize en D1B en 2017. "Christian Bracconi m'a dit que je devais évoluer au poste d'arrière gauche quand je suis arrivé à Tubize. Je me suis dit : "C'est bon maintenant, j'ai trop attendu et j'accepte de jouer à cette place". Je n'avais que 19 ans quand je suis revenu en Belgique et j'ai enchaîné les matchs en Proximus League. J'ai effectué de bonnes prestations et je faisais souvent partie de l'équipe type de la semaine alors Tubize était dernier et que tu avais le Cercle, Westerlo, le Beerschot et l'Union. C'était gratifiant", explique celui qui après deux saisons chez les Sang et Or en deuxième division belge, décidera alors de rejoindre Ostersund en première division suédoise.

"J'ai appris beaucoup en Suède et j'ai progressé dans mon jeu et mentalement"

"Il me restait six mois de contrat à Tubize et Ostersund est venu frapper à la porte. Ils me voulaient et m'ont donné ce que je voulais. Tout était réglé en deux heures concernant le contrat, je n'ai jamais vu cela. À ce moment-là, le club évoluait en Coupe d'Europe et faisait partie des cinq premiers en Suède. J'allais évoluer dans un club du top en première division et j'allais bien gagner ma vie, je n'avais aucune raison de refuser à l'âge de 21 ans. Courtrai et le Beerschot étaient également intéressés, mais ils n'ont pas été aussi concrets. J'ai appris beaucoup en Suède et j'ai progressé dans mon jeu et mentalement. Je suis devenu un joueur plus complet puisque j'ai joué au poste de back droit et même au milieu. Une bonne expérience malgré le fait que le club soit descendu en D2 suédoise, et là mon contrat a été cassé. J'ai reçu des offres de clubs suédois, scandinaves et d'Europe de l'Est, mais je voulais revenir en Belgique. Lommel m'a fait une offre avant de ne donner plus aucun signe de vie", souligne Marco Weymans.

"J'ai faim et je veux démontrer à nouveau mes qualités"

Le défenseur souhaiterait évoluer de nouveau en Belgique. "J'ai faim et je veux démontrer à nouveau mes qualités. J'ai grandi, progressé et acquis beaucoup plus d'expérience. J'aime combiner, attaquer et être décisif en donnant des assists. J'ai également plusieurs sélections avec le Burundi. Je suis libre désormais et pourquoi ne pas jouer tout près de chez moi dans la province d'Anvers. Retourner au Beerschot ? J'habite à 500 mètres du Kiel... L'avenir nous le dira, mais je suis prêt à relever un nouveau défi", a conclu Weymans.