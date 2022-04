Achraf Hakimi frustré : "C'est dur quand tu n'es pas soutenu par tes supporters"

Dans un entretien avec Téléfoot, Achraf Hakimi a reconnu que la situation actuelle était frustrante pour les joueurs du PSG.

Ainsi, il y a de fortes chances que ce dimanche soir, les supporters du PSG boycottent encore leur club et ne le soutiennent pas face à l'OM dans un "Classique" pourtant très attendu. Depuis l'élimination en Champions League, les Ultras parisiens sont à couteaux tirés avec leur direction. "On a passé des semaines pourries", concède Achraf Hakimi. "C'est dur quand tes supporters ne sont pas derrière toi. On doit gagner pour qu'ils nous soutiennent à nouveau, il n'y a que ça à faire".

L'élimination des oeuvres du Real Madrid a été très mal vécue à Paris. "On avait les qualités pour le faire. Je ne comprends pas ce qui est arrivé. Et je comprends que nos supporters soient déçus", affirme Hakimi. "J'ai du mal à regarder les matchs de Champions League en sachant que nous n'y sommes plus".