Le COO d'Ostende explique comment ils ont obtenu leur licence si rapidement

Le KV Ostende a publié un entretien approfondi avec le COO Thorsten Theys. Les Côtièrs ont obtenu leur licence sans aucun problème, ce qui ne l'a pas surpris. Selon lui, il y a une très bonne politique financière derrière la gestion du KVO.

Le KV Ostende a facilement obtenu sa licence pour la Jupiler Pro League. Bien que le club ait connu une année difficile sur le plan financier avec le coronavirus, la politique du club est claire selon Thorsten Thys. "Notre politique consiste à couper notre manteau en fonction de notre tissu. Elle est correcte et transparente, et gère l'argent disponible avec soin. Bien sûr, deux années de covid sont financièrement douloureuses, mais avec nos investisseurs, le club ne se retrouvera jamais en grande difficulté financière. Cela se traduit par le fait que nous n'avons aucun problème pour obtenir notre licence. C'est un signe que le club peut envisager les 18 prochains mois sans aucun souci financier", a expliqué le directeur opérationnel et financier du KVO.

Selon Thorsten Thys, cela est parfaitement explicable et, selon lui, il ne faut jamais juger un club de football sur une seule année (financière). "Un compte annuel est très relatif et constitue principalement un instantané. Tout d'abord, ce résultat comprend 1,4 million d'euros d'amortissements, qui sont des coûts non monétaires et ne comptent donc pas vraiment. En outre, le bilan a été établi le 30 juin 2021. Cela signifie que nos deux transferts sortants les plus réussis (Jack Hendry et Arthur Theate) ne sont pas encore inclus dans ces comptes, car ils ont été vendus après le 30 juin 2021. Ajoutez à cela une année covid au cours de laquelle nous n'avons pratiquement pas été autorisés à recevoir du public et n'avons donc eu pratiquement aucun revenu et vous arrivez à ce résultat."

Il y a un certain nombre de clubs qui se portent beaucoup plus mal financièrement en Belgique. En même temps, il y a encore quelques transferts entrants qui compenseront cette perte. "Mais si vous comparez ce résultat à celui de nombreux autres clubs, nous ne sommes certainement pas mauvais. Et si nous prenons en compte les transferts de Hendry et Theate, plus également le montant que nous recevrons pour le transfert d'Alexander Blessin, alors il est clair que le bilan de juin 2022 compensera cette perte. De plus, on ne peut pas juger une entreprise de football sur 1 an de fonctionnement, notre investissement dans les jeunes joueurs ne peut pas être rentabilisé chaque année, ce sont des projets et des cycles tous les 3 ans", a conclu Thorsten Thys.