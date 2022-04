Arsenal confirme sa victoire à Chelsea en dominant Manchester United

La rencontre aura été spectaculaire de la première à la dernière minute.

Après trois défaites de rang, Arsenal avait redressé la tête en s'imposant en milieu de semaine sur la pelouse de Chelsea. Ce samedi, c'est le rival de Manchester United qui venait défier les Gunners à l'Emirates.

Dès la première minute, les joueurs de Arteta prennent les choses en main et ouvrent très rapidement le score. Une grosse erreur du duo Varane - Telles permet à Saka de frapper, De Gea repousse mais Tavares suit et marque dans le but vide (3', 1-0). Dans la foulée, les Gunners ont d'autres occasions et ce qui devait arriver arriva: Nketiah, servi par Saka, double la mise.

Enfin pas tout à fait car le VAR va entrer en jeu...et doublement. En effet, Nketiah est signalé en position de hors-jeu... mais on voit clairement qu'il y a une faute de Telles sur Saka. Le penalty est sifflé, Saka prend ses responsabilités et double la marque (32', 2-0). Les Red Devils sont dans les cordes mais Cristiano Ronaldo, qui a eu une semaine compliquée avec le décès de son nouveau-né, sort de sa boîte pour réduire la marque (34', 2-1).

En seconde période, Manchester revient avec de meilleures intentions et fait le siège du but de Ramsdale mais ce dernier sort absolument tout. Arrive alors le vrai tournant du match: Tavares lève le bras dans un duel et dévie le ballon avec ce même bras: c'est un penalty indiscutable. Cependant, Bruno Fernandes, dans son style particulier, trouve le poteau droit du gardien d'Arsenal (61'). C'était l'occasion ou jamais pour Manchester puisque quelques minutes plus tard, Xhaka frappe de 25 mètres et fait trembler les filets et l'Emirates (70', 3-1).

Les Gunners s'imposent donc et sont désormais à la 4ème place, à deux points de Chelsea et avec trois points de plus que Tottenham qui joue plus tard dans la journée à Brentford. Pour Manchester United, la Ligue des Champions s'éloigne de plus en plus avec une sixième place, une septième si West Ham s'impose. Erik ten Hag va avoir du boulot.