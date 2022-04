Mazzù explique ses choix : "J'ai aligné ceux qui étaient le plus en forme"

Paris gagnants pour Felice Mazzù. Le coach unioniste a fait du changement par rapport à la phase classique, et cela s'est avéré payant.

Ainsi Kaoru Mitoma, Koki Machida et Jonas Bager intégraient-ils le onze unioniste pour ces Champions Playoffs, et si ce dernier aurait probablement pu prendre la rouge pour un tacle trop viril sur Lior Refaelov (même pas sifflé!), les trois auront été solides. Mieux : Mitoma a livré l'un de ses meilleurs matchs en tant que titulaire, au four et au moulin.

Felice Mazzù a expliqué ces choix assez simplement : "J'ai aligné les joueurs que j'estimais être le plus en forme. Après le match contre le Beerschot, j'ai souhaité me baser sur les performances de nos matchs amicaux lors du stage en Espagne", explique le coach de l'USG. "Et à partir de ce que j'ai vu lors de notre dernier match de préparation, les joueurs alignés aujourd'hui étaient le plus en forme".

Le pressing, la clef

L'Union s'est qui plus est reposée sur l'une de ses armes fatales : un pressing très haut pour désarmer son adversaire. "C'était la clef de la rencontre. Un pressing haut a permis de rendre leur 4-4-4-2 moins dangereux", explique Mazzù. "En seconde période, cependant, nous avons reculé. Il y avait aussi une infériorité numérique dans l'entrejeu, et Lior Refaelov prenait le dos de Lazare trop facilement. Nous avons dû ajuster cela". Avec succès.