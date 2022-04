Insolite : Zinedine Zidane et Kylian Mbappé ont reçu des votes aux élections françaises

Le second tour des élections présidentielles françaises se tenait ce dimanche. Emmanuel Macron a devancé Marine Le Pen... mais aussi Zinedine Zidane et Kylian Mbappé.

Comme le relate ce lundi le média français Foot Mercato, au moins deux personnes ont ainsi joué les petits plaisantins et... voté en faveur de Kylian Mbappé et Zinedine Zidane lors du second tour des élections présidentielles françaises. Des votes bien sûr nuls, les champions du monde 2018 et 1998 n'étant pas candidats.

