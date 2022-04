Pochettino, sortie imminente?

L'Argentin vit-il ses derniers jours à la tête du PSG?

Dix-huit mois après son arrivée en remplacement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne devrait pas être conservé par le Paris Saint-Germain. Selon The Times, le licenciement du manager argentin ne fait plus aucun doute. Entre l’absence de plan de jeu, de nombreux matchs très poussifs et la sortie de route incompréhensible contre le Real Madrid (1-0, 1-3) en Ligue des Champions, le technicien sud-américain a épuisé tout son crédit auprès des dirigeants franciliens.

Une information confirmée Le Parisien, qui annonce "un divorce imminent". "Il relève juste d’un règlement financier. Une quinzaine de millions d’euros sont en jeu pour libérer le technicien argentin et son staff de sa dernière année de contrat", précise le quotidien. Lassé par une année et demie très éreintante, l’homme de 50 ans privilégierait une fin de mission pour tenter de se relancer dans un club avec un contexte beaucoup moins pesant qu’à Paris.

Pour le remplacer, le PSG pense à Zinedine Zidane (libre), la priorité absolue de Doha, et Antonio Conte (Tottenham), qui aurait proposé ses services pour une mission courte de deux années.