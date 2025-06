Rudi Garcia révèle son capitaine de demain : loin d'être un habitué du brassard !

Demain, la Belgique défiera la Macédoine du Nord à Skopje. Rudi Garcia a notamment évoqué son nouveau capitaine de la semaine.

Après Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku contre l'Ukraine, Rudi Garcia a nommé un troisième capitaine en trois matchs. Le sélectionneur avait prévenu, le brassard tournerait de biceps en biceps. Pour ce match en Macédoine, il testera donc un nouveau joueur dans cette fonction.

Ce n'est pas un hasard si Thomas Meunier accompagnait le Français en conférence de presse en cette fin d'après-midi. Lorsque Garcia a été interrogé sur le sujet, il a répondu en souriant : "Tu peux lever la main, Thomas".

Un leader dans l'attitude

"Je continue d'explorer mon groupe", confirme le sélectionneur. Un grand honneur pour Thomas Meunier, qui n'avait que rarement porté le brassard dans sa carrière : une fois avec le Club de Bruges, une fois en équipe nationale contre l'Irlande du Nord, sous Domenico Tedesco.

"Je radote mais vous savez à quel point c'est important pour moi d'être dans ce groupe, ça ne peut qu'être un beau souvenir. Le coach en a parlé au groupe, il tâte le terrain, il n'y a pas d'urgence, il y a pas mal de joueurs capables de guider le groupe avec du leadership mais aussi en tant qu'exemples. On l'a vu avec Kevin et Romelu, j'espère qu'on le verra avec moi demain et peut-être un quatrième lundi".

Après avoir été capitaine en Irlande du Nord, Meunier avait déclaré être plus un suiveur qu'un leader : "Ca n'a pas changé. Mais je peux m'adapter, prendre un rôle un peu plus large, en encadrant les jeunes, ca fait partie du package, c'est quelque chose qui me plait. Je suis toujours là pour mes coéquipiers, pour l'équipe, la nation. Je suis quelqu'un de très patriote".