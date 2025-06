Le Standard insiste pour un grand talent de Challenger Pro League, dont le club est gourmand

Le mercato du Standard va probablement passer à la vitesse supérieure maintenant que le départ d'Ivan Leko a été annoncé. Mais les Rouches négocient encore avec le Patro Eisden.

Ivan Leko a quitté officiellement le Standard ce mercredi, direction La Gantoise. Si Marc Wilmots et Pierre François n'ont pas encore annoncé son successeur, c'est au moins un dossier de réglé, qui permettra de se focaliser sur le mercato à venir.

Selon les informations de Sudpresse, le Standard continue à travailler sur plusieurs cibles. Nous vous le révélions il y a quelques jours déjà, un accord avec Thomas Henry a été trouvé, et les derniers détails seraient sur le point d'être finalisés.

Mais un dossier avance lentement. Il s'agirait de celui concernant Adnane Abid (21 ans), ailier droit du Patro Eisden Maasmechelen. Abid a réalisé une saison de haut niveau avec le club de Stijn Stijnen, qui a échoué en barrages pour la montée face au Cercle de Bruges. Il a inscrit 8 buts et délivré 12 passes décisives.

Le Standard aurait fait une première offre de 1,25 million, rejetée, puis une seconde à hauteur de 1,5 million - rejetée elle aussi. Abid est estimé à 800.000 euros et n'a plus qu'un an de contrat : le Patro est donc assez dur en affaires sur ce coup.

Adnane Abid a été formé à Eupen et au Racing Genk avant d'exploser avec le Patro. Mais signer au Standard serait un retour au bercail pour l'ex-international belge U19 puisque Abid est né à Verviers.