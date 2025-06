Un joueur de Pro League va affronter les Diables Rouges : "Lukaku et De Bruyne n'ont que deux jambes"

Ce vendredi, les Diables Rouges joueront leur premier match de qualification à la Coupe du monde dans un climat torride. Sous 30 degrés, la Belgique devra se défaire de la Macédoine du Nord, qui compte dans ses rangs un joueur de Saint-Trond.

Pour conforter leur statut de favoris dans leur groupe de qualification, les Diables Rouges ont tout intérêt à s’imposer en déplacement face à la Macédoine du Nord, ce vendredi. Avec le Pays de Galles, ils occupent actuellement la tête du groupe avec quatre points sur six. Les autres équipes ont en effet disputé leurs deux premiers matchs lorsque la Belgique jouait son barrage de Ligue des Nations contre l'Ukraine.

La sélection nord-macédonienne compte dans ses rangs un visage bien connu de la Jupiler Pro League. Visar Musliu, arrivé à Saint-Trond lors du dernier mercato hivernal pour compenser la blessure de Shogo Taniguchi, qui a terminé la saison en participant aux barrages de relégation. STVV s’est toutefois maintenu en première division. Il avait aussi marqué lors de la première journée des qualifications, au Liechtenstein.

La Macédoine du Nord se réjouit de croiser les Diables Rouges

Musliu et ses coéquipiers s’apprêtent désormais à affronter les stars belges, qui, bien que moins nombreuses qu’auparavant, restent redoutables. "J’ai vraiment hâte de me mesurer à un adversaire aussi fort. J’espère que nous pourrons créer la surprise. Après tout, De Bruyne et Lukaku n’ont que deux jambes", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad ce jeudi, veille de la rencontre.

Avec 66 sélections à son actif, Musliu est un cadre de l’équipe nationale macédonienne. Il avait notamment disputé l’Euro 2021, au cours duquel la Macédoine du Nord avait été éliminée dès la phase de groupes, sans obtenir le moindre point. Le pays ne s’est encore jamais qualifié pour une phase finale de Coupe du monde.

Une fois ce match terminé, les Diables Rouges rentreront en Belgique. Ils disputeront leur dernier match de la trêve lundi soir, à 20h45, face au Pays de Galles, au Stade Roi Baudouin.