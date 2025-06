Révolution en marche au Cercle de Bruges, qui annonce le départ de six joueurs en même temps

Après une saison décevante, le Cercle de Bruges a annoncé le départ de six joueurs arrivés en fin de contrat. Une petite révolution est en marche chez les Groen & Zwart.

Comme les autres équipes de Pro League, le Cercle de Bruges reprendra déjà le chemin de l'entraînement dans le courant du mois de juin. Les Groen & Zwart ne seront toutefois pas la première équipe de D1A à commencer leur préparation, puisque le promu Zulte-Waregem entame déjà la sienne cette semaine.

Pourtant européen, le Cercle de Bruges n'a pas pu éviter les Relégation Play-offs au terme d'une saison particulièrement décevante. Deuxième derrière Saint-Trond, le club de la Venise du Nord a dû passer par le barrage pour assurer son avenir au sein de l'élite.

Le Cercle de Bruges annonce six départs dans son effectif

Sous la houlette de Bernd Storck, le Cercle n'a fait qu'une bouchée du Patro Eisden (1-5 et 3-1) et peut désormais construire plus sereinement son noyau pour la saison prochaine.

Un noyau qui, on le sait déjà, va connaître de nombreux changements. Dans un communiqué paru ce jeudi, le Cercle de Bruges a annoncé six départs de joueurs arrivés en fin de contrat.

C'est le cas du gardien Eloy Room et du défenseur passé par le Standard, Senna Miangue, qui y terminera tout de même sa revalidation. En outre, le Cercle a décidé de ne pas activer l'option d'achat des contrats de prêt de Lucas Perrin, qui retourne à Hambourg, promu en Bundesliga, et de Bruninho (Red Bull Bragantino, au Brésil). Enfin, Malamine Efekele et Paris Brunner retournent à l'AS Monaco. Des départs que la direction du Cercle devra combler durant le mercato estival.