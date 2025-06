Prometteur pour l'avenir : deux Belges font partie de l'équipe type de l'Euro U17 !

L'Euro U17 s'est tenu à la fin du mois de mai, en Albanie. Qualifiée pour la première fois depuis 2022, la Belgique a terminé deuxième de sa poule, composée de l'Italie, de l'Angleterre et de la République tchèque.

En demi-finale, les Diablotins ont buté sur la France (3-2), qui a été lourdement battue en finale par le Portugal (0-3). Une très belle performance globale des hommes de Bob Browaeys.

Elle se reflète d'ailleurs dans l'équipe type du tournoi, composée par le groupe d'observateurs techniques de l'UEFA et annoncée quatre jours après la finale de la compétition.

La Belgique y place deux jeunes joueurs : l’Anderlechtois Nathan De Cat au milieu de terrain et le Brugeois Jesse Bisiwu en position d’ailier gauche.

Vainqueur du tournoi, le Portugal est très largement représenté avec cinq joueurs, devant la France (3), la Belgique (2) et l’Italie (1). Un Euro prometteur pour cette génération, qui affrontera en novembre l’Argentine, les Fidji et la Tunisie en phase de groupes de la Coupe du monde U17.

👕 The UEFA Technical Observer Group have confirmed their #U17EURO Team of the Tournament ✨ pic.twitter.com/9s3HICckss