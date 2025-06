Nouvelle folie de John Textor : un deal insensé pour sauver les finances de ses clubs !

Comme la saison dernière, John Textor et le président de Nottingham Forest Evangelos Marinakis préparent un deal complètement fou pour... assainir leurs finances. L'aspect sportif risque une nouvelle fois de passer au second plan.

Ces derniers mois, John Textor a de nouveau fait parler de lui en dehors des terrains. En France, l’Olympique Lyonnais a d’abord été interdit de recrutement, puis rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire. Plus récemment, le club a même été sanctionné par la FIFA en raison d'une dette de... 2 238 euros.

Cette dette a finalement été réglée, mais la situation financière du club rhodanien reste extrêmement fragile. L’OL espérait se relancer grâce à une qualification en Ligue des Champions, qui n’a toutefois pas été obtenue.

John Textor, président d’Eagle Football Holdings Limited — propriétaire du RWDM, de l’OL, de Botafogo et actionnaire de Crystal Palace — pourrait, comme la saison dernière, faire appel à son partenaire de Nottingham, Evangelos Marinakis, pour ajuster les comptes.

John Textor réalise un nouveau deal complètement fou

Il y a un an, Lyon et Nottingham Forest avaient déjà procédé à un échange de joueurs surprenant : l’OL avait acheté Moussa Niakhaté pour plus de 30 millions d’euros, tout en vendant Orel Mangala au club anglais pour un montant similaire.

Selon L'Équipe, Nottingham devrait cette fois acquérir deux joueurs de Botafogo (Igor Jesus et Jair Cunha) pour un total de plus de 35 millions d’euros. Comme Botafogo appartient à Textor, une partie des bénéfices pourrait retomber sur l’OL et le RWDM.

En contrepartie, Lyon s’apprêterait à acheter, via Textor, le milieu brésilien Danilo pour plus de 25 millions d’euros (8 matchs de Premier League cette saison), ainsi que le gardien Matt Turner. Aucun montant n’a filtré pour ce dernier, mais l’opération pourrait avoir été volontairement surévaluée pour soulager les finances des deux clubs. Une manœuvre qui alimente une nouvelle fois la controverse autour de John Textor.