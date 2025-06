Rudi Garcia veut à tout prix éviter ce scénario contre la Macédoine du Nord : "Ça s'est produit contre l'Ukraine"

Rudi Garcia est à la veille de son troisième match à la tête des Diables Rouges. Il compte bien s'appuyer sur ce qu'il a observé lors des deux premiers.

C'est un Rudi Garcia concentré qui s'est présenté face à la presse à un peu plus de 24 heures de notre entrée en lice dans ce groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Pour ce match contre la Macédoine du Nord, notre sélectionneur peut compter sur un groupe presque au complet. Mis à part Thibaut Courtois et Timothy Castagne, le nombre d'absents est très limité pour un rassemblement de fin de saison : "Les 26 joueurs sont prêts, tout le monde est en bonne forme", confirme Garcia.

"Il y a cette particularité de voir le championnat s'arrêter assez tôt pour certains, jusqu'à trois semaines, la saison est terminée pour la majorité d'entre eux. Mais il y en a comme Thomas Meunier, Nicolas Raskin, Alexis Saelemaekers qui ont fait des entraînements supplémentaires pour être prêts, heureusement qu'ils aiment leur équipe nationale et qu'ils sont conscients qu'il faudra donner la meilleure version d'eux-mêmes pour l'emporter demain", poursuit l'entraîneur français

Unis face à l'adversité

Les jambes pourraient tout de même être lourdes, surtout vu la chaleur régnant à Skopje. Ces derniers jours, la température dépassait les 30 degrés. De quoi transformer notre sélectionneur en météorologue improvisé : "C'est un élément à prendre en compte, on n'y est pas habitués, on prévoit 26 degrés au coup d'envoi avec de l'humidité, ce ne sera pas simple pour des organismes déjà bien sollicités, on interviendra avec le staff si besoin, c'est aussi pour ça qu'on s'entraîne au stade la veille du match".

Le plus important restera toutefois de confirmer les progrès observés lors du dernier match. Car entre les deux rencontres contre l'Ukraine, il y avait un monde de différences. Et cela se joue notamment dans la tête : "Les joueurs savent que si on prend un but, ca doit être anecdotique, ça ne doit qu'être une péripétie, pas remettre en cause le bon match qu'on fait. C'est ce qu'il s'est passé lors du match aller contre l'Ukraine, on menait à la pause, on a laissé passer le match après une erreur individuelle".

Rudi Garcia croit en son groupe : "Les joueurs sont des grands joueurs. Individuellement et collectivement. Ca doit nous donner confiance Et prendre un but ne doit pas entamer cette confiance. Je m'en suis rendu compte après le premier match à Murcie : cette équipe avait besoin qu'on lui redonne confiance, qu'on lui dise à quel point elle pouvait être forte. C'est ce que je me suis attaché à faire entre les deux matchs, la réponse est venue sur le terrain". Le groupe aura-t-il le bon goût de confirmer tout cela demain ?