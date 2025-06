Quel match ! Giflée par l'Espagne, la France réagit trop tard et laisse filer la finale de la Ligue des Nations

L'Equipe de France a croulé défensivement face aux assauts espagnols. La Roja est en finale de la Ligue des Nations et retrouvera le Portugal, tandis que les Bleus affronteront l'Allemagne pour la troisième place.

Emmenée par deux champions d’Europe parmi les titulaires (Désiré Doué et Ousmane Dembélé), l’équipe de France avait bien entamé sa demi-finale de Ligue des Nations contre l’Espagne, ce jeudi soir.

Les Bleus de Didier Deschamps, qui avait aligné un impressionnant quatuor offensif composé de Doué, Dembélé, Olise et Mbappé, ont toutefois buté sur un homme auteur d’une grande prestation : le gardien Unai Simon. La France s’est procuré de nombreuses occasions d’ouvrir le score, sans parvenir à concrétiser.

Clinique, l'Espagne punit la France

En face, la Roja a profité des espaces laissés par la défense française pour punir. À la 22e minute, Mikel Oyarzabal, dos au but dans le rectangle, a magnifiquement décalé Nico Williams pour le 1-0, avant que Mikel Merino ne double la mise sur un nouveau service d’Oyarzabal (2-0, 25e).

Les vainqueurs de l’édition 2021 de la Ligue des Nations sont rentrés aux vestiaires dos au mur, même si cela aurait pu être pire : le 3-0 de Dean Huijsen, juste avant le repos, a été annulé pour une position de hors-jeu légère, mais réelle.

Bis repetita en début de seconde période. La France a repris le match avec les mêmes intentions offensives, mais c’est bien l’Espagne qui a aggravé l’écart, profitant de nouveaux errements défensifs. Complètement dépassé dans le rectangle, Adrien Rabiot a accroché Lamine Yamal, qui s’est chargé lui-même de la conversion (3-0, 54e). Une minute plus tard, une fantastique action collective des champions d’Europe en titre a permis à Pedri d’inscrire le 4-0 (55e).

Les Bleus ont réagi, un rien trop tard

Une véritable gifle, logique au vu des largesses défensives des Bleus, mais sévère compte tenu des occasions créées par les deux équipes. Kylian Mbappé a logiquement réduit l’écart sur penalty (4-1, 59e).

Clinique, la Roja n’a toutefois laissé que peu d’espoirs à l’équipe de France et a repris quatre buts d’avance à 25 minutes du terme, grâce à un nouveau but de Lamine Yamal, qui a résisté au retour de Clément Lenglet avant de tromper Mike Maignan (5-1, 67e).

Revancharde et méritante, la France est parvenue à réduire le score via une superbe reprise de volée de Rayan Cherki (5-2, 79e), puis sur un but contre son camp de Dani Vivian, provoqué par Malo Gusto (5-3, 84e). Mais malgré quelques dernières situations dangereuses, inscrire deux buts supplémentaires est resté hors de portée pour les hommes de Didier Deschamps, qui ont tout de même vu Randal Kolo Muani réduire une dernière fois l'écart dans un match fou (5-4, 90+4).

Victoire de l’Espagne, qui rejoint le Portugal en finale de la Ligue des Nations, au terme d’un match terriblement spectaculaire disputé à Stuttgart. La France, de son côté, affrontera l’Allemagne dans le match pour la troisième place.