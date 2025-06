Raskin confimé ? Le onze attendu des Diables contre la Macédoine du Nord

C'est le jour J pour les Diables en Macédoine du Nord. Quelle équipe Rudi Garcia alignera-t-il ce soir ?

On ne change pas une équipe qui gagne : Rudi Garcia pourrait être tenté d'appliquer à la lettre le dicton après le match référence contre l'Ukraine. Mais c'était sans compter sur plusieurs retours, et pas des moindres : Youri Tielemans et Amadou Onana seront tous deux mobilisables. A Genk, le premier cité était suspendu, le second pas apte physiquement à jouer. Les choix de Garcia seront donc intéressants à suivre.

Au but, pas de surprise : en l'absence de Thibaut Courtois (qui n'aura disputé qu'un seul des quatre premiers matchs de l'ère Garcia), c'est Matz Sels, tout juste auréolé du titre de meilleur gardien de Premier League, qui gardera nos filets.

Il devrait par contre y avoir du changement en défense, ne fût-ce qu'avec le forfait de Timothy Castagne. C'est assez logiquement Maxim De Cuyper, auteur de l'ouverture du score lors de sa montée au jeu contre les Ukrainiens, qui devrait le suppléer à gauche. A droite, Thomas Meunier sera titulaire, il a d'ailleurs été nommé capitaine par Rudi Garcia pour cette rencontre.

Plusieurs points d'interrogation

Zeno Debast devrait quant à lui à nouveau retrouver l'axe de la défense, le milieu de terrain étant déjà bien chargé en matière de concurrence. A ses côtés, Arthur Theate devrait en profiter pour disputer ses premières minutes sous les ordres de Rudi Garcia, lui qui avait dû faire l'impasse sur le premier rassemblement. Cela enverrait donc Wout Faes sur le banc.

Le milieu de terrain est sans doute le secteur le plus incertain au vu de la variété des profils à disposition. Amadou Onana pourrait bien revenir dans l'équipe pour faire le ménage de la défense, mais il semble difficile d'écarter Nicolas Raskin après le match qu'il a livré contre l'Ukraine. Si le trio est complété par Kevin De Bruyne, cela voudrait dire que Youri Tielemans et Hans Vanaken débuteraient sur le banc. Entre les retours des cadres et l'état de forme des aspirants, les choix s'annoncent difficiles.

La hiérarchie semble plus arrêtée devant : Jérémy Doku et Leandro Trossard devraient ainsi être reconduits pour alimenter Romelu Lukaku. D'accord avec ces projections ? Faites-le nous savoir en commentaire.

La composition probable : Sels - Meunier, Debast, Theate, De Cuyper - Onana, Raskin, De Bruyne - Trossard, Lukaku, Doku