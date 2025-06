Incertain de son avenir à Anderlecht, Kasper Dolberg commente la prolongation de Besnik Hasi

Kasper Dolberg a inscrit 24 buts pour Anderlecht cette saison, mais la déception demeure. L'attaquant danois revient sur une année mouvementée, ponctuée de changements d'entraîneurs et d'ambitions inachevées chez les Mauves.

Élu deuxième joueur de la saison par les supporters, Kasper Dolberg a été l'un des rares points positifs au Sporting d'Anderlecht, inscrivant 18 buts en 31 matchs de Jupiler Pro League - et 24 buts toutes compétitions confondues - pour les Mauve & Blanc.

Actuellement avec le Danemark, qui affronte l'Irlande du Nord et la Lituanie en matchs amicaux, Dolberg a répondu aux questions du Tipsbladet au sujet de son avenir et n'a pas caché son envie de rejoindre un championnat plus huppé. Son départ ne se fait cependant pas pressant et il pourrait aussi rester à Anderlecht.

Passé par l'OGC Nice et l'Ajax, entre autres, et ancien grand espoir du football européen, le Danois a vécu une deuxième saison mouvementée dans la capitale. "Avec trois entraîneurs et un nouveau directeur sportif, on peut dire ça. Ce fut une saison difficile, comme nos performances. Notre objectif n'était pas de terminer quatrième. La saison a été pleine de hauts et de bas… malheureusement, il y en a eu plus que prévu."

Kasper Dolberg a été convaincu par Besnik Hasi

Alors que son avenir était très discuté, Besnik Hasi a finalement été confirmé sur le banc anderlechtois pour la saison prochaine. Une nouvelle qui semble réjouir le meilleur buteur des Mauves.

"Avec Hasi, c'est un vrai homme de club qui est arrivé, quelqu'un qui a remporté des titres avec Anderlecht en tant que joueur et entraîneur. Il aspire au respect et au prestige. Je pense qu'il a une vision claire de son jeu. Ce sera intéressant", a-t-il affirmé. Dolberg ne sait pas s'il sera encore là, mais il semble au moins convaincu du choix de la direction.