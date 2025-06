Officiel : deux pays viennent de se qualifier à la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire !

Deux pays asiatiques en grande progression viennent de se qualifier pour la première Coupe du monde de leur histoire ! La liste des "débutants" pourrait ne pas s'arrêter là.

La Coupe du Monde 2026, qui se disputera entre 48 équipes aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sera historique à plusieurs égards.

Il s’agira, d’abord, du premier Mondial à accueillir autant de participants. Certaines nations n’ayant jamais pris part à la phase finale décrocheront donc leur ticket pour la première fois.

Le premier "petit nouveau" est d’ailleurs connu depuis ce jeudi : il s’agit de… l’Ouzbékistan, qui s’est qualifié après un match nul arraché contre les Émirats arabes unis.

L'Ouzbékistan et la Jordanie qualifiés pour la Coupe du monde 2026 !

Les Ouzbeks d’Abdukodir Khusanov (Manchester City) terminent deuxièmes de leur groupe de qualification, derrière l’Iran, et deviennent le cinquième pays non organisateur à décrocher son billet, après le Japon, l’Iran, l’Argentine et la Nouvelle-Zélande.

La Jordanie, qui s’est imposée à Oman, est devenue, plus tard dans la soirée, le deuxième pays "débutant" qualifié pour la Coupe du Monde 2026, après la victoire de la Corée du Sud en Irak.

