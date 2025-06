Officiel : le Standard va chercher le successeur de Réginal Goreux au Sporting Charleroi

Le Standard s'était récemment séparé de Réginal Goreux, qui dirigeait le SL16 Football Campus. On sait désormais qui remplace l'Haïtien.

Après les départs conjoints de Réginal Goreux et Sébastien Grandjean, avec lesquels la nouvelle direction du Standard de Liège avait décidé de ne pas continuer la collaboration, on sait désormais qui reprendra en mains l'académie liégeoise.

Alors que Stéphane Guidi, jusque là coach du Standard Femina et déjà passé par les U21 à l'époque, avait déjà été officialisé en tant que nouvel entraîneur du SL 16, c'est maintenant Hicham El Alaoui qui a été officialisé par le Matricule 16 en tant que nouveau directeur de la formation.

El Alaoui, Liégeois de 37 ans, a déjà travaillé au Standard, entraînant les jeunes de 2014 à 2018 avant de faire ses armes un peu partout en Belgique. Il est ainsi passé par le Sporting Charleroi (formateur-analyste vidéo), le RFC Seraing (entraineur adjoint-analyste), La Gantoise (entraîneur adjoint-analyste des U21-U23 et responsable méthodologie des équipes U16-U18) et les Francs Borains (entraineur adjoint et principal).

Depuis décembre dernier, Hicham El Alaoui était retourné au Sporting Charleroi, devenant entraîneur principal des Zébra Elites, l'équipe U23, en D1 ACFF. C'est du Mambourg qu'il débarque donc, revenant au bercail en tant que Responsable technique de la formation des jeunes au SL 16 Football Campus.

Dans le communiqué du Standard, Marc Wilmots et Hicham El Alaoui se sont exprimés :

Marc WILMOTS, Directeur Sportif du Standard de Liège :

« Comme je l’ai dit lors de mon retour au club il y a quelques semaines, notre Académie doit retrouver son aura d’antan et redevenir une référence dans la découverte et le développement des jeunes talents. Hicham a la fibre rouche en lui et son expérience riche et variée qui a d’ailleurs débuté chez nous va lui permettre, avec le soutien de gens compétents et motivés à ses côtés, de redynamiser notre centre de formation. »

Hicham EL ALAOUI, Responsable Technique du SL16 Football Campus :

« C’est évidemment un réel plaisir de revenir au centre de formation des Rouches qui m’a tant apporté au début de mon parcours de formateur mais c’est aussi une très grande responsabilité d’en devenir aujourd’hui le Responsable Technique. Je compte bien relever ce magnifique challenge qui m’a été proposé avec l’aide de toutes les forces vives qui sont déjà présentes à l’Académie ou qui vont nous rejoindre prochainement. »