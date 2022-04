📷 Kevin De Bruyne provoque même...des envahissements de terrain

đŸ“· Kevin De Bruyne provoque mĂȘme...des envahissements de terrain

Alors que l'on s'approchait de la fin du match entre Manchester City et le Real Madrid, des fans ont osĂ© braver la sĂ©curitĂ© du stade et entrer sur le terrain pour ĂȘtre au plus prĂšs de leur idole.

Premièrement un jeune garçon arborant les couleurs de Manchester United s'est précipité vers KDB. Il fut ensuite escorté hors du terrain. Quelques secondes plus tard, un homme vêtu d'un drapeau s'est à son tour rué vers le numéro 17 des Citizens. Ce dernier tenait en main un téléphone et a vraisemblablement voulu prendre un selfie avec le buteur et passeur décisif du soir. Le milieu de terrain n'a pour ainsi dire pas réagi à ces intrusions, lui qui voulait sans doute rester concentré sur son match.