Jérémy Perbet connaît bien Villarreal : "Un club familial"

Après les éliminations de la Juventus et du Bayern, Villarreal est désormais opposé à Liverpool. En Belgique, peu connaissent mieux le Sous-Marin Jaune que Jérémy Perbet.

Ce soir, Villarreal défie Liverpool pour encore réussir un exploit en Ligue des Champions. Nous avons évoqué le club espagnol avec Jérémy Perbet (37 ans), actuellement au FC Liège, et qui a aidé Villarreal à monter en D1 en 2013.

Jérémy, quel sentiment gardes-tu de ce passage à Villarreal?

Jérémy Perbet: "J'étais heureux de pouvoir signer dans un tel club entouré de tels joueurs, même si le club était en D2 à l'époque. Nous étions parvenus à nous qualifier pour La Liga, ce qui était l'objectif . J'ai pu y mettre ma patte en inscrivant 11 buts et aider le club à monter, donc j'étais assez heureux de ma première saison en Espagne.

Jamais pensé que je jouerais dans un championnat du top

Perbet: "La saison que je joue par la suite en Liga est une expérience magnifique. Je n'aurais jamais cru que je pourrais jouer dans un championnat du top, avec et face à de tels joueurs, dans des stades remplis. Et on s'est qualifiés pour l'Europe, ce qui était un sacré succès pour un promu. J'ai encore pu aider le club avec 11 buts.

© photonews

Tu pars cependant pour l'Istanbul Basaksehir par la suite.

Perbet: "J'avais encore deux ans de contrat mais Istanbul est arrivé en proposant beaucoup d'argent. Je n'ai jamais caché que c'est pour ça que j'y avais signé. Je n'avais pas encore gagné beaucoup d'argent dans ma carrière et je venais de devenir papa. La décision a été rapidement prise. Et sportivement, ça a été un succès aussi en Turquie".

Revenons sur ce passage à Villarreal. Est-ce que c'est une ville qui vit pour le foot?

Perbet: "Villarreal n'a que 50.000 habitants et à chaque match, il y a 20.000 personnes au stade. C'est un club où tout le monde se connaît. L'équipe a percé à partir de 1997 sous Fernando Roig. C'est un petit club mais avec de grandes ambitions et c'est aussi ce qui m'a convaincu de quitter la Belgique pour l'Espagne".

La saison passée, Villarreal remportait l'Europa League. Cette saison, les voilà en demi-finale de Ligue des Champions. Tu t'attendais à ça?

Perbet: "Franchement pas! Mais je sais que l'équipe est bien gérée. Je pense que Unai Emery est un grand facteur dans leurs succès récents. Pour le club, c'était important de se doter d'un coach avec de l'expérience européenne. Emery a gagné l'Europa League trois fois désormais. Et quand Villarreal a gagné le trophée, j'étais très heureux.

Tu suis encore le club ?

Perbet: Oui, bien sûr ! J'ai vécu une superbe période là-bas. J'ai marqué 22 buts en un an et demi. J'y ai vécu avec ma femme et nous y avons été très bien accueillis. On pouvait se promener tranquillement en rue, boire un verre avec les fans. C'était une belle expérience.