Soirée compliquée pour Thibaut Courtois : "Sympa pour le spectateur neutre, mais pas comme gardien"

Le gardien belge s'est incliné à 4 reprises hier soir.

"C'était un beau match pour le spectateur neutre, mais pas comme gardien", a réagi Thibaut Courtois à chaud après la défaite du Real Madrid face à Manchester City en demi-finales de la Ligue des Champions (4-3). "Notre intensité doit être plus élevée et il faut surtout oser", regrettait le gardien, dans des propos relayés par la presse belge.

"En Liga, vous pouvez parfois démarrer un peu plus lentement, mais ce n'est pas possible en Ligue des champions (le Real a encaissé deux buts dans les 10 premières minutes, ndlr) . Nous devons être plus concentrés et l'intensité doit être plus élevée. On sait que City est très fort offensivement, alors il faut mieux défendre. Nous avons encaissé trop de buts évitables ce soir", a prévenu Courtois.

Il est également revenu sur le but de Bernardo Silva, sur lequel il n'a pas plongé et semblait surpris. "Je pensais que l'arbitre allait signaler une faute, mais soudain Bernardo avait encore le ballon. Au moment où il a tiré, je n'ai pas vu le ballon arriver. En fait, j'ai dû l'attraper, mais je n'ai eu aucune réaction."