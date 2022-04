Une arbitre belge assistante à l'Euro féminin

L'Euro féminin se déroule cet été en Angleterre. Nos Flames seront de la partie, et une arbitre belge a également été désignée parmi les assistantes vidéos!

Ella De Vries (45 ans) sera assistante VAR lors de l'Euro féminin 2022, qui se tient du 6 au 31 juillet en Angleterre, a annoncé l'Union Belge de football. De Vries était déjà assistante VAR au sein de la Pro League, ayant entamé en Supercoupe de Belgique l'été dernier. Sur le terrain, elle est arbitre assistante et a déjà officié lors de plusieurs tournois internationaux seniors et de jeunes, notamment l'Euro 2009 en Finlande et la Coupe du monde 2015 au Canada.