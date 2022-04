Dries Mertens ne pense pas à son avenir : "Cela n'a pas d'importance"

Malgré un doublé ce samedi lors de la large victoire de Naples (6-1 face à Sassuolo), le Belge se dit plus concerné par l'avenir du club, où il n'a pas encore prolongé, que le sien.

Dries Mertens a illuminé la rencontre contre Sassuolo ce samedi, avec un premier but audacieux et un second plein d'opportunisme. Malgré tout, le Napoli semble trop court pour aller chercher le scudetto cette saison, le Milan AC étant leader avec 4 points d'avance et 1 match en moins à 4 journées de la fin.

Mertens, qui a pris une photo avec son fils et le président du club Aurelio De Laurentiis après le match, n'a pas encore prolongé son contrat avec les Partenopei. Aux dernières nouvelles, l'on parle d'une prolongation d'un an, avec un salaire que le joueur a revu à la baisse. Son avenir, au final, il est moins important que celui du club. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Toute l'équipe est déçue, car au cours des neuf dernières saisons, c'était peut-être l'année où nous pouvions devenir champions. Il n'y a pas d'équipes plus fortes au-dessus de nous. Il est donc dommage que nous soyons troisièmes. Mais nous devons regarder devant. Nous allons à nouveau en Ligue des champions. Mon avenir n'a pas d'importance. Celui de Naples oui. Nous devons réfléchir à l'avenir du club."