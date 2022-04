Lens remonte son retard et arrache un partage face à Nantes

Match animé entre le Racing Club de Lens et et le FC Nantes.

Cela était très mal embarqué, mais le RC Lens a réussi à remonter un retard de deux buts face au FC Nantes.

Les hommes d'Antoine Kombouaré prenaient vite l'avantage, avec l'ex-Gantois Moses Simon premier buteur du match (8e). Première mi-temps cauchemardesque pour les Lensois, qui voyaient leur gardien Jean-Louis Leca se faite exclure à la 19e pour une sortie manquée puis Simon doubler son compteur (32e).

Mais les Sang et Or vont se réveiller et remonter le score, via Da Costa (67e), puis Arnaud Kalimuendo à la 81e.

Un nul arraché au mental, qui permet à Lens de s'accrocher à la 7e place. Nantes est 9e et manque une belle occasion de talonner son adversaire du jour.