Une ancienne gloire de l'équipe féminine américaine en cure de désintoxication

L'ancienne internationale Hope Solo souhaite traiter son addiction à l'alcool.

Sur les réseaux sociaux, Hope Solo a annoncé qu'elle était admise dans une clinique pour commencer une cure suite à son addiction à l'alcool. L'ancien gardienne de but de l'équipe nationale américaine a été arrêté au début du mois pour maltraitance d'enfants, résistance à l'arrestation et conduite sous influence.

Dans un post, elle a également annoncé avoir contacté le Hall of Fame pour reporter son intronisation.

"Actuellement, mon énergie et ma concentration sont sur ma santé, mon rétablissement et ma famille. Je tiens à remercier le Hall of Fame pour son soutien et sa compréhension", a-t-elle écrit.

Hope Solo a joué plus de 200 matchs pour les États-Unis et avec l'équipe américaine, elle est devenue championne du monde en 2015 et a remporté la médaille d'or aux Jeux de 2008 et 2012.