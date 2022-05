Ancelotti bientôt à la retraite?

L'un des plus grands entraîneurs de tous les temps pourrait prendre sa retraite.

Carlo Ancelotti à la retraite, c'est pour bientôt ? Fraîchement sacré champion d'Espagne avec le Real Madrid, l'entraîneur italien ne reprendra pas d'autres clubs dans les années à venir.

"Après le Real, oui, j'arrêterai probablement. Si le club veut me garder dix ans, j'entraînerai pendant dix ans. Mais j'aimerais être avec mes petits-enfants. Prendre des vacances avec ma femme, il y a tellement de choses à faire, des choses que j'ai laissées de côté et que j'aimerais faire. Aller dans de nombreux endroits où je ne suis jamais allé. Je ne suis jamais allé en Australie. Je ne suis jamais allé à Rio de Janeiro. Rendre visite à ma sœur plus souvent. Malheureusement, ce n'est pas comme si tu pouvais faire ça actuellement, alors le jour où j'arrêterai, j'aurai toutes ces choses à faire", a prévenu le coach de la Maison Blanche pour Prime Video.

Ancelotti pourrait néanmoins reprendre une sélection, lui qui a été approché par le Canada en vue de la Coupe du monde 2026, organisée en Amérique du Nord. "Oui, une sélection nationale mais maintenant c'est prématuré. Certainement pas pour cette Coupe du monde. Mais pour celle de 2026, pourquoi pas ? J'aimerais bien, bien sûr. Le Canada s'en est très bien sorti", a rajouté Ancelotti.