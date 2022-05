Carlo Ancelotti a diffusé une vidéo particulière pour motiver ses joueurs juste avant la rencontre

Battu à l'aller (3-4), le Real Madrid a renversé la tendance contre Manchester City en demi-finale retour de la Ligue des Champions (3-1 ap).

Carlo Ancelotti a toujours cru à la qualification de son Real Madrid. Un exploit que le technicien italien avait d'ailleurs méticuleusement préparé puisqu'il avait notamment diffusé une vidéo particulière pour motiver ses joueurs juste avant la rencontre.

"La vidéo que j'ai montrée avant de rentrer sur la pelouse, c'était une vidéo de toutes les remontées qu'on a déjà faites cette saison, qui sont au nombre de huit, a-t-il raconté au micro de Movistar. Et la vidéo terminait avec le message suivant : 'Il en manque une'. Et on a réussi."