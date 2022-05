"Nous avons essayé différentes formules pour remplacer Rits"

Alfred Schreuder va devoir trouver une solution pour remplacer Mats Rits.

Pour cette fin de championnat, et les quatre dernières rencontres cruciales pour l’attribution du titre, Schreuder et le Club de Bruges vont devoir se passer de Mats Rits. D’après les dernières nouvelles, Balanta devrait prendre sa place au cœur du jeu.

"Je n’aime pas parler des noms", a déclaré Schreuder en conférence de presse ce vendredi. "A l’entraînement, nous avons regardé ce que nous pourrions faire pour stabiliser l’équipe et nous avons essayé différentes formules. Nous verrons laquelle sera privilégiée. Ce qui est important, c’est que tout le monde soit prêt pour ce duel".

Le coach néerlandais a parlé avec Rits ces derniers jours : "Mentalement, il est fort et c’est une bonne chose pour lui, mais c’est bien évidemment une déception. Il se tourne vers sa revalidation et veut revenir plus fort que jamais. Il nous aidait par son mental mais aussi par son jeu depuis le mois de janvier, il a bien évolué. Il est difficile à marquer pour les adversaires".

Mais il ne sera pas là dimanche, ni même en 2022.