KV Mechelen : Un ancien Diable Rouge pour remplacer Wouter Vrancken ?

Les Malinois privilégiaient la piste menant à Jonas De Roeck, mais ce dernier a prolongé son contrat à Westerlo.

Ce n'est plus un secret : Wouter Vrancken quittera le KV Mechelen à l'issue de la saison. Derrière les casernes, on s'active donc pour trouver un remplaçant. Ces derniers jours, la piste menant à Jonas De Roeck était la plus probable, mais ce dernier vient de prolonger son contrat du côté de Westerlo. Selon les informations de Het Nieuwsblad, les Malinois avaient déjà en tête leur plan B en cas de problème dans les négociations avec De Roeck, et ce plan B devient donc le candidat principal à la succession de Wouter Vrancken. Et ce candidat n'est autre que Carl Hoefkens. L'ancien défenseur de l'équipe nationale (22 sélections, un but) et actuellement adjoint du côté du Club de Bruges pourrait donc vivre sa première expérience en tant qu'entraîneur principal. Il rejoindrait donc un cercle composé de Vincent Kompany, Nicolas Lombaerts, Thomas Vermaelen, Timmy Simons ou encore Jean-François Gillet, Steven Defour et Laurent Ciman, le cercle de la nouvelle génération d'anciens Diables Rouges devenus entraîneurs.