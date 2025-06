Blessé et loin des Diables Rouges, Courtois pourrait vivre un tournant au Real Madrid

À cause d’une inflammation au bas du dos, Thibaut Courtois a dû renoncer aux matchs contre la Macédoine du Nord et le pays de Galles avec l’équipe nationale. Il manquera donc le début de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde sous le nouveau sélectionneur, Rudi Garcia. Un gardien en pleine forme aurait pourtant été essentiel, surtout avec une défense belge toujours aussi fragile.

Mais du côté de son club, une bonne nouvelle semble se profiler pour Courtois. D’après le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le Real Madrid prévoit de passer à la vitesse supérieure et de lui proposer un nouveau contrat en juillet. À ce moment-là, il ne lui restera d’ailleurs plus qu’un an de contrat à Madrid.

Au Real, on est très content de ses performances, et ce n’est pas surprenant. Son rôle a été jugé déterminant dans les victoires en Ligue des champions en 2022 et 2024. Et si le club n’a pas remporté le championnat cette saison, ce n’est certainement pas à cause de lui.

🚨⚪️ Understand Real Madrid are set to advance and proceed for Thibaut Courtois new deal next month!



From July 1 - one year ahead of current deal expiry - Real Madrid will offer new contract to Courtois as they’re very happy.



Agreement expected to be sealed this summer. pic.twitter.com/FxKgsnKe1S