Sans Mata à l'Antwerp?

Le défenseur du Club de Bruges a quitté la pelouse en seconde période contre l'Union.

Clinton Mata n’était pas à 100% contre l’ Union, car il a joué avec un bandage autour de la cuisse. D’ailleurs, après 55 minutes, il a quitté la pelouse. D’après Het Nieuwsblad, il souffre d’une contusion aux ischios.

Il semble donc qu’il ne devrait pas tenir sa place pour la première balle du titre ce dimanche sur la pelouse de l’Antwerp. Heureusement pour le Club et Schreuder Nsoki sera de retour de suspension et Hendry était de retour dans l’équipe contre l’Union. De plus, Denis Odoi offre une solution supplémentaire en position de défenseur central de la défense à trois.