Tissoudali répond aux éloges de son entraîneur

Tarik Tissoudali a une nouvelle fois fait forte impression. Cela lui a valu les éloges de Hein Vanhaezebrouck.

Avec un but et une passe décisive pour Tissoudali, il n'a pas fallu longtemps pour trouver l'homme du match entre Genk - La Gantoise. Cependant, il y avait plus que cela qui parlait en sa faveur. Tarik Tissoudali a fourni beaucoup de mouvement et d'énergie et avec un peu de chance, il aurait également pu marquer un but de plus.

Vanhaezebrouck a de nouveau vu "le meilleur Tissoudali" et a affirmé qu'il aurait été impossible pour Gand de gagner ce match sans lui. "Non, tu as besoin de l'équipe, tu as besoin de tout le monde", a répondu à Voetbalkrant le buteur qui veut rester sobre.

Accent mis sur le collectif

"Nous avons tous bien joué", souligne-t-il sur le collectif. "J'essaie d'apporter quelque chose en plus. Parfois c'est moi qui m'en occupe, parfois quelqu'un d'autre. On le fait tous ensemble." Après la pause, Tissoudali était rejoint par Vadis Odjidja devant. Cela a également bien fonctionné avec le 0-2 à la clé.

© photonews

"C'était différent. Normalement, vous avez un gros attaquant avec lequel vous pouvez jouer. Vous n'aviez pas cela en seconde période. Vadis est un type de joueur différent, vous devez vous adapter à cela. Nous pouvons tous les deux bien jouer dans les espaces", a déclaré Tissoudali.

Encore une année de contrat

Un confrère lui a demandé s'il jouerait avec Gand en Europe la saison prochaine, ce à quoi Tissoudali a répondu : "Tu seras toujours là en tant que journaliste la saison prochaine ?" Lorsque le collègue en question a répondu "normalement oui", Tissoudali a plaisanté : "On ne sait jamais, vous pourriez être viré, hein." En riant. "J'ai encore un an de contrat, on part de ce principe", a conclu Tissoudali sur un ton sérieux.