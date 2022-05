Officiel: Fergal HARKIN est le nouveau manager sportif du Standard

Fumée blanche au Standard. A 45 ans, l'Irlandais quitte Manchester City pour diriger le département football des Rouches.

Après une carrière de joueur professionnel en Angleterre et en Irlande, ce titulaire d'un diplôme universitaire en Sciences de l'Education Physique et du Sport et d'un master en Commerce a travaillé plusieurs années pour la firme américaine de fabrication d'articles de sport Nike. Il a rejoint Manchester City en 2009 en tant que scout avant de devenir the Football Partnerships and Pathways Manager. Il a alors dirigé une équipe plus large qui se concentrait sur le développement des jeunes joueurs du prestigieux club anglais en leur donnant principalement de l'expérience grâce à des prêts avec d'autres clubs.

Après 13 années passées dans un club du top du football européen où il a su développer un riche réseau de connexions à travers le monde tout en se concentrant sur le développement de jeunes joueurs formés localement, Fergal va désormais mettre ses compétences au service du Standard. Sa mission principale sera de développer la stratégie footballistique du club, basée à la fois sur la qualité de notre centre de formation et sur un processus de recrutement efficace qui devraient ensemble améliorer le niveau de l'équipe et le développement à long terme du club.

Notre nouveau directeur sportif prendra pleinement ses fonctions dès qu'il sera libéré de ses obligations avec Manchester City. Les objectifs ayant été clairement définis, le travail déjà entamé depuis plusieurs semaines sur la constitution du staff et du noyau de l’équipe 1ère se poursuit avec les différentes ressources du groupe 777 Partners.