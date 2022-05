La Roma de Mourinho remporte la première Conference League aux dépens du Feyenoord de Cyriel Dessers !

La finale de la première Conference League se disputait à Tirana ce soir entre l'AS Rome et Feyenoord.

Au vu de la réaction des joueurs de la Roma lorsque le but de la délivrance aura été inscrit, difficile de nier désormais l'importance de cette Conference League pour les joueurs. Il faut dire que c'est Feyenoord qui était le mieux entré dans sa rencontre, avec un Cyriel Dessers qui forçait Rui Patricio à un arrêt à la 29e minute. C'est à une finale fermée et tendue à laquelle on assistait jusque là entre les deux équipes, dans une Arena Kombetare chauffée à blanc par les supporters des deux camps, notamment les ultras néerlandais.

Mais la Roma ouvrira le score "à la Mourinho", sur sa première vraie occasion : un beau ballon en profondeur signé Mancini trouve Zaniolo qui, d'un enchaînement très réussi, place la Louve aux commandes. Feyenoord réagit, Rui Patricio doit encore sortir un ballon chaud. Pire : en début de seconde période, c'est le poteau qui sauve le Portugais.

La liesse totale

Feyenoord prend le contrôle du match, avec une possession largement néerlandaise. Ibanez doit surgir en urgence devant Dessers, peu en réussite (61e). Rome plie mais ne rompt pas, jusqu'à frôler le break via Jordan Veretout qui force Biljow à un bel arrêt (74e). Le club de Rotterdam se lance avec l'énergie du désespoir, Dessers est mangé par Smalling. Biljow, devant le même Veretout, sauve le suspens (89e) des arrêts de jeu... qui filent sans que Feyenoord trouve la solution.

Dans des scènes de joie dignes d'une "grande" compétition européenne, l'AS Rome remporte donc le tout premier trophée continental de son histoire. José Mourinho, lui, gagne là sa cinquième Coupe d'Europe, rien que ça. Et restera certainement longtemps le seul à avoir gagné la C1, la C3 et la C4.